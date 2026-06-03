Мордовия и Сбербанк договорились о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности

Фото: Пресс-служба Главы РМ.

Республика Мордовия и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности и расширения экспортного потенциала региона. Подписи под документом поставили Глава Мордовии Артём Здунов и вице-президент, директор департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Михаил Чачин.

Основная цель партнерства — ускорение бизнес-процессов при импорте и экспорте за счет перехода на электронный документооборот и сокращения времени на согласования. Сбербанк возьмет на себя роль навигатора для местных предпринимателей, помогая им находить новые рынки сбыта, проводить обучение по валютному законодательству и таможенному оформлению.

Особое внимание будет уделено международным контактам, включая онлайн-бизнес-миссии и использование цифровых сервисов для подбора партнеров. Предприниматели получат комплексное банковское сопровождение, включая международные расчеты, аккредитивы и валютный контроль. Также будут реализованы совместные аналитические проекты по мониторингу мировых рынков и регулярные встречи с органами власти.

Артём Здунов подчеркнул, что подписанный документ позволит производителям республики выйти на внешние рынки. Он отметил, что Сбербанк берет на себя важные функции, такие как валютный контроль, поиск партнеров и сопровождение сделок, а республика создает необходимые условия.

Михаил Чачин добавил, что партнерство с регионами направлено не только на кредитование, но и на благополучие людей. Соглашение должно помочь республике усилить внешнюю торговлю и создать новые рабочие места, что в свою очередь улучшит качество жизни населения через развитие социальной инфраструктуры.