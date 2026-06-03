Делегация Мордовии принимает участие в ПМЭФ-2026

С 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге проходит XXIX Петербургский международный экономический форум. Делегация Республики Мордовия во главе с главой региона Артёмом Здуновым принимает участие в этом значимом событии.

Форум, который проходит под патронатом Президента России Владимира Путина, является ключевой площадкой для диалога между представителями власти и бизнеса. В этом году его темой стало «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему», что отражает актуальные потребности современного экономического развития.

Делегация Мордовии разработала насыщенную деловую программу, охватывающую важные для региона направления и учитывающую общероссийскую повестку. Глава Мордовии Артём Здунов запланировал ряд встреч и выступлений на форуме, а также подписал несколько соглашений о сотрудничестве.