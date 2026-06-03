В Пензе временно закрылась общественная баня на улице Кураева

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

В среду, 3 июня, глава города Олег Денисов объявил о планах по ремонту дымовой трубы в бане № 3, расположенной на улице Кураева, 40.

Градоначальник обсудил проблему с директором комплекса Любовью Романовой и начальником городского управления муниципального имущества Юрием Блузмой.

Олег Денисов заявил, что трубу полностью заменят, и в настоящее время ведется расчет стоимости работ. Также планируется косметический ремонт внутренних помещений. На время ремонта работа бани будет приостановлена, а возобновить ее функционирование планируется до 1 сентября.

Глава города также сообщил, что в период ремонта услуги ООО «Пензенские бани» можно будет получить по трем адресам: на улицах Циолковского, 23, Рахманинова, 50 и Конструкторской, 12а.