В Пензе женщина распылила перцовый баллончик в лицо бывшему сожителю

Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась пензячка 1997 года рождения – бывшая возлюбленная заявителя. Она пояснила, что после разрыва отношений между ними остались неразрешенные конфликты.

По ее словам, в день инцидента мужчина приехал к ней в гости, начал вести себя агрессивно, как ей показалось, и между ними завязалась словесная перепалка.

В порыве гнева, нелестно высказавшись в адрес бывшего партнера, подозреваемая распылила перцовый баллончик в лицо мужчине.

После произошедшего потерпевший обратился за помощью в экстренные службы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.