Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Конференция была посвящена роли Дней субъектов в укреплении системы публичной власти и обеспечении устойчивого развития регионов. Мероприятие проходило под председательством Андрея Шевченко.

В конференции приняли участие высокопоставленные лица, включая Андрея Яцкина и Вадима Живулина. Также присутствовали представители федеральных органов и регионов.

Андрей Шевченко отметил, что Пензенская область является одним из немногих регионов, трижды принимавших участие в Днях субъектов. Регион участвовал в мероприятиях в 2013, 2019 и 2026 годах.

По словам Шевченко, при Валентине Матвиенко Дни субъектов стали более значимыми. Они включают не только выставки, но и принятие постановлений о поддержке социально-экономического развития регионов.

Андрей Яцкин подчеркнул важность включения регионов в процесс принятия решений. В рамках «Часа субъекта» эта задача выполняется.

Олег Мельниченко сообщил, что Пензенская область выполнила более 90% постановления Совета Федерации 2019 года. Благодаря этому были построены важные объекты, такие как лабораторно-диагностический корпус онкологического диспансера и школа в Городе Спутнике. Также проведена реконструкция очистных сооружений и восстановлена работа Пензенского Планетария.

Святослав Сорокин, заместитель министра экономического развития, отметил, что Министерство следит за выполнением поручений Совета Федерации и считает их важными для регионов.

Мельниченко подчеркнул, что Дни субъектов являются эффективной формой взаимодействия регионов и парламента. Они позволяют регионам привлекать внимание к своим проблемам и добиваться их решения.

С 18 по 20 мая 2026 года прошли Дни Пензенской области в Совете Федерации. Регион представил девять проектов, которые получили поддержку и были включены в новое постановление.