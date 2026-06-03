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НовостиОбщество3 июня 2026 7:23

В Пензе дали старт летней оздоровительной кампании

Церемония открытия прошла 2 июня на стадионе «Зенит»
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

Среди участников мероприятия были представители регионального министерства физической культуры и спорта, мэрии Пензы и городской думы.

Учителей физкультуры, дворовых тренеров и учащихся пензенских школ наградили благодарностями. Дворовым наставникам вручили спортивный инвентарь для проведения активного отдыха.

В рамках церемонии состоялся футбольный турнир с участием восьми школьных и дворовых команд Пензы.

По результатам соревнований первое место заняла команда школы № 20, второе – у команды школы № 11, третье досталось ученикам школы № 66.

Победителей и призеров наградили кубками, медалями и грамотами. Все участники турнира получили сладкие подарки.