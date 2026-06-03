В Пензенской области упразднены два министерства

В Пензенской области ликвидированы министерство по делам архивов и министерство по охране памятников истории и культуры. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном сайте правительства региона.

Согласно документу, датированному 2 июня, функции упраздненных ведомств переданы региональному министерству культуры и туризма.

Исполняющим обязанности руководителей Зуфяру Бибарсову и Александру Понякину поручено подать уведомление о ликвидации министерств в соответствующий регистрирующий орган, уведомить сотрудников о предстоящем увольнении, расторгнуть действующие контракты и договоры, а также создать комиссию для ликвидации.

Постановление вступило в силу с момента его официального опубликования. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов назначен ответственным за контроль над выполнением данного документа.

Решение о ликвидации министерств было принято в соответствии с законодательством Пензенской области и указом губернатора.