В Мордовии двое подростков осуждены за кражу

Следователь Чамзинского межрайонного следственного отдела Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия собрал доказательства, которые суд признал достаточными для вынесения приговора двум 17-летним подросткам. Они были признаны виновными в краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Согласно материалам дела, в октябре 2025 года подростки незаконно проникли в дом жителя села Марьяновка, зная, что его нет дома. Из жилища они похитили газовый водонагреватель и индукционную плиту, которые планировали продать. Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцу.

Подростки полностью признали свою вину в ходе следствия. Суд приговорил одного из них к году лишения свободы условно, а другого — к штрафу.