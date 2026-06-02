Пензенские спасатели приняли участие в донорской акции

Сотрудники ГУ МЧС России по Пензенской области приняли участие в акции «Донор в погонах». Спасатели хорошо понимают, как важна донорская кровь: она необходима в экстренных ситуациях и ежедневно спасает жизни пациентов в российских больницах.

В рамках акции более 35 человек из числа пензенских спасателей сдали около 20 литров крови. Профессиональные медики проводили забор крови, а после процедуры участникам предоставили отдых, угостив их чаем и сладостями.

Среди доноров были как постоянные участники, которые регулярно пополняют банк крови, так и новички. Всех их объединило желание помочь тем, кто в этом нуждается.

Участники акции отметили, что процедура прошла комфортно, и они смогли внести свой вклад в спасение человеческих жизней.