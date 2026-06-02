С начала года профилактическими медосмотрами охватили около 300 тысяч жителей области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Глава региона отметил, что новое оборудование позволило врачам лучше выявлять заболевания на ранних стадиях и оценивать состояние здоровья пациентов.

Мельниченко подчеркнул, что своевременное выявление болезней и грамотная профилактика играют ключевую роль в лечении и сохранении здоровья. В прошлом году медосмотрами охватили более 845 тысяч местных жителей. Выездные медицинские бригады помогли сельским жителям проверить своё здоровье без необходимости ехать в район или область.

До конца года планируется провести медосмотры не менее 810 тысяч человек. В мае Центр здоровья Сердобской центральной районной больницы получил 19 новых единиц оборудования, что улучшило качество профилактических осмотров и диспансеризации.

За последние пять лет для сельских медицинских учреждений, включая фельдшерско-акушерские пункты и участковые больницы, приобрели более 5,8 тысячи медицинских изделий стоимостью около 2 миллиардов рублей. Среди них — два магнитно-резонансных томографа, пять компьютерных томографов, 24 флюорографических аппарата, 30 рентгеновских аппаратов, 19 маммографов, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование и другие устройства.