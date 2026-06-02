Глава Мордовии провел прием граждан

В мероприятии приняли участие главный федеральный инспектор по РМ Михаил Трофимов, руководитель Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства РМ Булат Хайрутдинов, первый заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, руководители министерств и главы муниципальных районов.

Жительница п. Барашево Теньгушевского района Валентина Лопухова обратилась с просьбой о ремонте врачебной амбулатории. Здание, в котором она находится, построено в 1980 году и находится в плохом состоянии: протекает кровля, деревянные окна и пол требуют замены.

Лопухова выразила благодарность за помощь в решении этого вопроса. Глава республики отметил, что в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» планируется приобрести и установить блочно-модульную конструкцию вместо старого здания. Подрядчик уже определен, и перед ним стоит задача завершить работы в срок.

Юрий Сафонов из Саранска попросил благоустроить территорию парка культуры и отдыха Пролетарского района. Необходимо навести порядок на пешеходных дорожках, очистить территорию от мусора и валежника, а также отремонтировать скамейки. Глава Мордовии поручил мэру Саранска Владимиру Быкову обратить внимание на эту проблему, так как парк пользуется большой популярностью у жителей.

Румия Гребнева, многодетная мама из Саранска, обратилась с просьбой отремонтировать пешеходную дорожку от остановки «Торговый центр» до детской художественной школы на улице Сущинского. Из-за разбитого асфальта невозможно ни ходить, ни возить коляски.

По информации Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства, ремонт тротуара включен в предварительный план дорожных работ на текущий год. Глава республики поставил задачу завершить ремонт до 1 августа.

Нина Еремина, живущая на проспекте Ленина, обратилась с просьбой о ремонте кровли многоквартирного дома. Проблема усугубилась зимой из-за обильных снегопадов. Ремонт планируется управляющей компанией ООО «ЖСК-10» в третьем квартале 2026 года за счет средств текущего ремонта.