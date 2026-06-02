Более 100 пензенцев показали класс на соревнованиях легкоатлетов ПФО

Фото: Пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Таисия Мартынова дважды поднялась на высшую ступень пьедестала, золото завоевали Захар Белов, Ксения Суркова, Мария Мякинькова и Лилия Зайцева. В эстафете 4х400 м золотые медали у нашей команды в составе Софьи Дормидонтовой, Анастасии Лариной, Тамары Макаровой и Валерии Дружаевой, отмечает пресс-служба Минспорта региона.

Данила Холодков стал двукратным серебряным призером, серебряные медали в активе Дарины Сережиной, Данилы Пучкина, Романа Таранкина, Полины Васенькиной и Дмитрия Зюзина.

По 2 бронзовые медали завоевали Кристина Петрова и Софья Бржезовская.

На третью ступень пьедестала поднялись Ксения Суркова, Элина Пантыгина, Алексей Назаров, Никита Пищугин, Егор Савченко, Иван Никитин, Анастасия Астраханцева и Дарья Кругова, а также эстафетная команда 4х100 м в составе Ульяны Макаровой, Софьи Бржезовской, Милании Гордеевой и Дарины Сережиной.

Поздравляем спортсменов и тренеров с отличным выступлением!

Подготовка пензенских спортсменов проводится в рамках реализации госпрограммы «Спорт России».