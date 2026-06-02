В Пензенской области пройдет массовая велосипедная гонка

6 июня состоится V Всероссийская массовая велосипедная гонка, приуроченная к Году единства народов России. Мероприятие пройдет на «умной» спортивной площадке в Парке Спутника. Регистрация открыта по ссылке.

Программа соревнований:

8:30 — регистрация участников;

10:00 — начало торжественной церемонии открытия;

10:10 — старт заездов;

после заездов — награждение в различных номинациях;

11:00 — проведение велопарада.

Дистанции и возрастные категории:

100 метров — для мальчиков и девочек 2022 года рождения и младше (на беговелах);

500 метров — для мальчиков и девочек 2017–2021 годов рождения (на велосипедах);

1 000 метров — для мальчиков и девочек 2013–2016 годов рождения (на велосипедах);

1 500 метров — для юношей и девушек 2009–2012 годов рождения (на велосипедах);

3 000 метров — для мужчин и женщин 2008 года рождения и старше (на велосипедах).

Дистанции подобраны с учетом уровня подготовки как новичков, так и опытных велосипедистов.