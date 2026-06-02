В Пензенской области стартовал период сдачи ОГЭ

2 июня в Пензенской области стартовал основной этап государственной итоговой аттестации (ОГЭ) для девятиклассников. В этот день к экзаменам присоединились более 13 тысяч учащихся.

Первым обязательным испытанием стало тестирование по математике, которое длится 3 часа 55 минут. Для проведения ОГЭ в регионе подготовлено 58 пунктов, расположенных в школах.

Анна Козина, руководитель пункта в Губернском лицее, сообщила, что сегодня школьники будут писать математику в течение 3:55. С собой им разрешено иметь только ручку и линейку, все остальные предметы запрещены. Экзаменационные материалы распечатываются в аудитории и сканируются в штабе. Тестирование включает две части: в первой нужно записать только ответ, во второй — развернутый ответ. В пункте принимают участие 152 школьника, сдающих ОГЭ, и 14 — ГВЭ по математике. Для ОГЭ выделено девять аудиторий, для ГВЭ — три.

Важно отметить, что в 2026 году ОГЭ включает два обязательных предмета — русский язык и математику, а также два предмета по выбору учащихся.