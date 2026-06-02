3 июня будет дан старт губернаторскому проекту «Пензенское лето-2026»

Торжественное открытие губернаторского проекта «Пензенское лето-2026» состоится в среду, 3 июня.

Масштабное мероприятие начнется в 10:00 на площади имени Ленина. В этот день состоится праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей. В концерте примут участие лучшие творческие коллективы города, включая вокальный ансамбль «Домисолька», студию «Континент», «Шанс», театр «Мьюзик-Лэнд» и хореографические ансамбли «Карусель» и другие.

На открытых площадках будут организованы интерактивные игры, мастер-классы по созданию воздушных змеев, открыток «Счастливое детство», флажков «Пензенское лето» и росписи декоративных «Абашевских игрушек». Горожане смогут также посетить площадки с аквагримом и принять участие в шоу мыльных пузырей от студии «ЛАВ». Кроме того, будут организованы спортивные игры, мастер-классы по шахматам, стритболу, волейболу, регби и воркауту.

В 10:30 на территории школы № 11 пройдет выступление духового оркестра «Здравствуй лето!». В 11:00 в Детском парке начнется праздник, приуроченный к Дню защиты детей. Похожие мероприятия запланированы в парке Белинского и пензенском зоопарке, начало которых состоится в 12:00.

В это же время на улице Коммунистической, 43, на территории лицея № 29, будет организован праздник двора. В 16:00 на вокзале Пенза-1 пройдет музыкальная акция «Будь в центре». В 17:00 праздничные мероприятия во дворах продолжатся в разных районах города: на улицах Ладожской, 111-113, Ульяновской, 42, Усадебной, 33 (детская площадка «Корабль»), Мира, 8 и проспекте Строителей, 124.

Завершится день в 18:00 на набережной реки Суры, где пройдут первые в этом сезоне «Встречи на Суре».