Основные торжества ко Дню России в Пензе пройдут на площади Ленина

В обсуждении участвовали представители городских управлений, ведомств и руководители культурных учреждений.

Сергей Волков заявил, что 12 июня Пенза присоединится к торжествам в честь Дня России. По его словам, жителей города ждут концерты, интерактивные программы, детские мероприятия и разнообразные фестивали. Основные праздничные мероприятия пройдут на площади Ленина.

Анна Нестерова, начальник управления культуры, сообщила, что на площади Ленина состоится торжественная церемония с участием высокопоставленных лиц, концерт, масштабный городской квиз и кавер-фестиваль.

Также праздничные мероприятия будут организованы на улице Московской, в сквере «Копилка пословиц», сквере А.С. Пушкина, сквере Славы, набережной реки Суры, Фонтанной площади и в парке «40 лет Победы».

Сергей Волков подчеркнул необходимость обеспечения безопасности горожан во время массовых мероприятий и поручил поддерживать санитарный порядок в местах проведения праздников.