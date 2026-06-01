Олег Денисов представил нового советника по молодежной политике

Сегодня глава города Олег Денисов представил своего нового советника по молодежной политике.

«С сегодняшнего дня к нашей команде присоединяется Никита Михайлович. Он будет помогать нам в вопросах молодежной политики, – обратился к коллегам Денисов. – По словам губернатора Олега Владимировича Мельниченко, у молодежи много интересных и конструктивных идей, которые необходимо учитывать при принятии решений. Это наша движущая сила с большим потенциалом для развития города».

Никита Неуваруев начал свою деятельность в марте 2021 года, вступив в Всероссийскую общественную организацию «Молодая Гвардия Единой России». В период с 2021 по 2022 год он руководил Мокшанским местным отделением этой организации.

В 2023 году Неуваруев возглавил Пензенский городской штаб «Молодой Гвардии Единой России». В 2024 году он стал депутатом Комитета местного самоуправления рабочего поселка Мокшан. А в 2025 году Никита Михайлович был избран председателем Общественного молодежного Совета при Пензенской городской Думе VIII созыва.

С 2026 года он является членом Палаты молодых Законодателей Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Кроме того, в 2023 году Неуваруев участвовал в гуманитарных миссиях в Луганской Народной Республике. Он активно помогал в военном госпитале, работал с ранеными, занимался разгрузкой и раздачей гуманитарной помощи мирному населению. За свою деятельность он получил Благодарственное письмо от 39-го аэромобильного отряда 106-ой тульской дивизии ВДВ ВС РФ.

В апреле 2025 года Никита Михайлович участвовал в гуманитарной миссии в Токмаке Запорожской области, которая находится под шефством Пензенской области. Он помогал восстанавливать памятники Героям Великой Отечественной войны и оказывал поддержку местным жителям, ветеранам и детям войны.