Для пациентов Пензенской детской больницы организовали праздник

В понедельник, 1 июня, в Пензенской областной детской клинической больнице имени Н. Ф. Филатова состоялось праздничное мероприятие для маленьких пациентов.

В рамках федерального проекта «Здоровье для каждого», входящего в национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», врачи Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики подготовили развлекательно-познавательную программу, приуроченную к Дню защиты детей.

Более 25 детей разных возрастов в игровой форме узнали о принципах здорового образа жизни и освоили базовые навыки оказания первой помощи.

Младшие участники активно участвовали в квесте «Супергерои здоровья». Командная игра позволила им проявить ловкость, смекалку и знания правил здорового образа жизни. На станциях квеста дети соревновались в эстафетах, развивающих координацию и выносливость, отгадывали загадки о полезных привычках и здоровых продуктах, а также отвечали на вопросы викторин о гигиене и важности режима дня.

Старшие ребята посетили интерактивный урок «Первая помощь — спасённая жизнь». На уроке они изучили основные правила оказания первой помощи в экстренных ситуациях и потренировались в выполнении сердечно-лёгочной реанимации на специальных тренажёрах.

В конце программы все участники были награждены дипломами и сувенирами на тему здорового образа жизни.

Врач по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья Кристина Баукова отметила, что основная цель мероприятия заключалась в ознакомлении детей с правилами здорового образа жизни и навыками оказания первой помощи. Полученные знания и практические умения помогут им осознанно относиться к своему здоровью и уверенно действовать в критической ситуации, что является важным вкладом в концепцию медицины здорового долголетия.