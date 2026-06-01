В Мордовии суд рассмотрит дело водителя, совершившего смертельное ДТП

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия.

Следственным отделом ММО МВД России «Ковылкинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Кадошкинского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По информации пресс-службы регионального МВД, в ходе предварительного расследования установлено, что ночью 11 октября прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем «Опель Астра». В салоне находился его 46-летний знакомый.

Двигаясь в поселке Кадошкино со скоростью около 100 км/ч, автомобиль был замечен сотрудниками ОГИБДД ММО МВД России «Ковылкинский».

Увидев полицейских, водитель не выполнил требования об остановке.

Пытаясь скрыться, при выезде на Т-образный перекресток он наехал сначала на металлическое ограждение памятника, а затем на дерево.

В результате аварии пассажир автомобиля марки «Опель Астра» получил множественные травмы и скончался в медицинском учреждении.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.