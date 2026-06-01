В Пензенской области прошел региональный этап игры «Зарница 2.0»

Фото: региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Пензенской области.

Соревнования проходили на базе Пензенского артиллерийского инженерного института.

В состязаниях приняли участие 12 команд, представляющих разные районы области. Эти команды стали победителями зональных этапов. Участники соревновались в военизированной эстафете, строевой подготовке, огневой и тактической подготовке, марш-броске и других испытаниях.

На протяжении трёх дней юные пензенцы демонстрировали свои навыки в различных ролях: командиров, штурмовиков, связистов, военкоров, саперов, медиков и операторов беспилотников. По итогам всех испытаний были определены победители в двух возрастных категориях.

На Всероссийский этап от Пензенской области отправятся две команды: «Агат-Эрюжев» из Губернского кадетского корпуса имени 70-летия Победы в Великой Отечественной войне (старшая возрастная категория) и «Росич 58» из Бессоновского района (средняя возрастная категория).