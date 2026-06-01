Пензенские четвероклассники посетили ВДЦ «Орленок»

В рамках всероссийской тематической смены «Содружество Орлят России», прошедшей в детском центре «Орлёнок», 714 учеников четвёртых классов из 34 регионов России приняли участие в образовательной программе. Среди участников были и ребята из школы села Русский Камешкир и Академического лицея №14 города Пензы, ставшие победителями конкурсного отбора.

В ходе смены школьники познакомились с культурным наследием России, участвуя в фольклорных играх, изучая песенно-танцевальные традиции и анализируя пословицы и сказки.

Особое внимание уделялось взаимодействию с литературными персонажами Иваном и Марьей, которые помогли детям отправиться в увлекательное образовательное путешествие. Это путешествие способствовало обогащению знаний участников и формированию у них ценностных ориентиров на основе добрых дел и социально значимой активности.

Педагоги, сопровождавшие детей, прошли курсы повышения квалификации и получили приглашения в Школу вожатых «Орлёнка».

Смена «Содружество Орлят России» представляет собой комплексную программу, направленную на развитие социальной активности, лидерских качеств и патриотических чувств у детей. Программа также способствует формированию их гражданской идентичности. Участники смены не только развивают свои творческие способности, но и находят новых друзей из разных регионов России, что укрепляет межрегиональные связи и способствует обмену опытом.