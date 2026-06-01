Стало известно, где в июне пройдут «Театральные вечера» и «Творческие встречи»

Проекты, реализуемые по инициативе губернатора Олега Мельниченко, направлены на знакомство жителей региона с выдающимися творческими коллективами государственных и муниципальных учреждений культуры.

Мероприятия пройдут в следующих районах: Пензенский, Сердобский, Городищенский, Наровчатский, Нижнеломовский, Башмаковский, Каменский, Кузнецкий, Бессоновский, Белинский, Спасский, Иссинский, Земетчинский, Колышлейский и Лунинский.

Для проведения мероприятий будут использованы объекты, модернизированные в рамках национального проекта «Культура», который был преемником проекта «Семья».

На «Театральных вечерах» Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского представит жителям Белинского драму «Мусорный король», возрастное ограничение 16+.

«Творческие встречи» доставят радость жителям муниципалитетов благодаря разнообразным концертным программам. В выступлениях примут участие такие коллективы, как Заслуженный коллектив народного творчества РФ хореографический ансамбль «ВЕНЗЕЛЯ», Губернаторский ансамбль солистов «Старгород», этно-фолк группа «Вертоград», народный коллектив «Студия популярной музыки «Эталон», Театр эстрадной песни, ансамбли «Злато-Серебро» и «Барыня», ансамбль народной песни «Славяне», Муниципальный духовой оркестр, артистка Марта Серебрякова и ансамбль русских народных инструментов «Губерния».