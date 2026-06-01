В Пензе состоялись мероприятия, приуроченные к Дню защиты детей

Волонтёры-железнодорожники провели для 30 детей игротеку, где вместе с полицейскими напомнили о правилах безопасности на железной дороге. В игровой форме ребята узнали об устройстве железной дороги, правилах перехода через пути, опасности «зацепинга» и других нарушений, а также о важности соблюдения порядка в поезде.

Также на вокзале состоялась акция «Один день с полицией». Пассажиры и провожающие смогли познакомиться с работой кинологов и экспертов-криминалистов. Кинологи рассказали о дрессировке собак и показали, как они выполняют команды.

Эксперт-криминалист рассказал о видах экспертиз и инструментах, используемых для изъятия следов. Юные помощники полицейского смогли попробовать себя в роли эксперта, снять отпечатки пальцев с предмета и сохранить их на память.

Полицейские и железнодорожники поздравили детей с праздником, подарили им шары и памятки о безопасности. В завершение мероприятия ребята оставили свои пожелания на плакате «День защиты детей».