«ТНС энерго Пенза» учит детей безопасной дружбе с электричеством

Накануне летних каникул специалисты «ТНС энерго Пенза» провели уже ставшие традиционными тематические уроки для учащихся начальных классов средней школы № 12. Энергетики доступно объяснили детям ключевые принципы безопасного взаимодействия с электричеством.

С помощью яркой презентации ребята узнали о том, что такое электричество, как правильно пользоваться бытовыми электроприборами, как выглядят энергообъекты и почему небезопасно играть рядом с ними.

Отдельный блок лекции был посвящен культуре энергопотребления. Детям рассказали, зачем нужно экономить ресурсы и почему излишнее освещение в пустующей комнате — это не только расточительство, но и нагрузка на природу. Проверить и закрепить услышанное школьники смогли во время интерактивной викторины.

«Такие уроки проходят в учебных заведениях Пензы уже пятый год подряд. Наша образовательная задача — не просто предупредить о рисках и снизить число травм в быту, но и воспитать у подрастающего поколения осознанное отношение к электрической энергии. Эти принципы пригодятся им во взрослой жизни. Мы убеждены: прививать столь важные привычки нужно с детства», — отметили в пресс-службе компании.