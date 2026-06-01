В парке Белинского продолжается капитальный ремонт

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы.

На данный момент подрядчик завершил мощение Пионерской и Молодежной аллей, а также территории вокруг аттракционов «Кенгуру» и «Ермак». В настоящий момент укладывается новое плиточное покрытие на аллее Белинского рядом с парком динозавров.

В ходе текущего этапа обновления зоны отдыха планируется реконструировать входную группу парка со стороны улицы Лермонтова. Также будут проложены новые пешеходные дорожки, модернизировано уличное освещение и установлены малые архитектурные формы. Кроме того, в парке появятся цветники, клумбы и детская площадка.

Напоминаем, что в этом году на рейтинговом голосовании представлено 11 объектов. До 12 июня вы можете выбрать понравившийся проект для благоустройства в 2027 году на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru.