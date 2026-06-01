Поздравление спикера регионального парламента Вадима Супикова с Международным днем защиты детей

Уважаемые жители Пензенской области!

1 июня в России традиционно отмечается День защиты детей. От имени депутатов Законодательного Собрания тепло и сердечно поздравляю вас с этим замечательным праздником!

Ни у кого не вызывает сомнений, что детство должно быть счастливым. Для этого мы, взрослые, должны сделать всё от нас зависящее и обеспечить подрастающему поколению безопасность, достойное образование, доступную медицинскую помощь, качественный отдых, возможность реализовать свои таланты. Самое главное, приложить максимум усилий, чтобы дети росли в атмосфере любви, понимания и заботы.

По инициативе Президента РФ в России запущены национальные проекты «Семья», «Молодежь и дети», направленные на всестороннюю помощь семьям с детьми. Помимо федеральных в Пензенской области действует система региональных мер поддержки, выплат и льгот. Создается современная инфраструктура: ведется строительство школ, досуговых центров, спортивных комплексов. В центре внимания государства — многодетные и приемные семьи.

Благодарю родителей, бабушек и дедушек, каждого, кто по зову сердца включен в работу с детьми, — педагогов, тренеров, наставников за неравнодушие и ответственность. Прививая своим подопечным нравственные ценности, отдавая знания, делясь жизненным опытом, вы воспитываете гармонично развитых, патриотичных граждан, которым предстоит определять будущее нашей страны.

Дорогие ребята! От души желаю вам провести летние месяцы ярко, познавательно и полезно. Крепкого здоровья, радости, новых друзей, незабываемых впечатлений и всего самого доброго!