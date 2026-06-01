Пензенские «Тигры» посетили Гомель

Участники встретились со студентами Белорусского государственного университета транспорта, которые являются бойцами молодежных отрядов охраны правопорядка. Кроме того, они посетили важные культурно-исторические места и современные предприятия региона.

Командир отряда «Тигр» Ольга Попова отметила, что мемориалы, посвященные героям Великой Отечественной войны и жертвам фашизма, произвели на нее сильное впечатление.

«Эта поездка оставила глубокий след в моей душе. Особенно тронуло посещение мемориала в Красном Береге, где были собраны документы и свидетельства о страданиях детей, что вызвало у меня слезы и боль за их пережитое. Также тяжело было увидеть место трагедии в деревне Ола, где фашисты уничтожили всю деревню вместе с жителями, включая детей. Однако на фоне этих трагических событий было особенно приятно наблюдать за жизнью современного Гомеля. Я посетила несколько крупных предприятий, включая «Гомсельмаш», и увидела современные цеха, высокотехнологичное производство и слаженную работу людей, которые строят мирное будущее. Эта поездка напомнила мне о важности сохранения памяти и о том, за что наши предки шли на подвиг – чтобы у детей было безопасное и светлое завтра», – поделилась Ольга.

Карина Блашкевич, студентка Пензенского колледжа транспортных технологий, выразила благодарность организаторам за теплый прием. Она уверена, что дружба молодежи из Пензенской и Гомельской областей станет основой для дальнейшего развития молодежных движений в России и Беларуси.

Ксения Лунина, боец отряда из Белинского филиала Каменского техникума промышленных технологий и предпринимательства, поддержала мнение Карины. Она отметила, что поездка дала ей множество эмоций и позволила узнать больше о работе молодежных организаций в Беларуси.

Все участники поездки подчеркнули, что благодаря ей они по-новому взглянули на многие моменты истории Великой Отечественной войны и убедились в тесном единстве российского и белорусского народов.

Поездка была организована по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко для укрепления партнерских связей между молодежью двух регионов.