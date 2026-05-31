Бастрыкин заинтересовался инцидентом с травмированием подростка в Засечном

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Засечное Пензенской области 14-летний мальчик получил травму головы, зацепившись за острый элемент игрового оборудования. Инцидент произошел на спортивной площадке в мае текущего года. Пострадавший был госпитализирован и ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Местные жители ранее обращались в ответственные службы с жалобами на состояние игрового оборудования, но никаких мер по его ремонту предпринято не было. В связи с этим СУ СК России по Пензенской области начало процессуальную проверку.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Свечникову возбудить уголовное дело и подготовить доклад о предварительных результатах расследования. По завершении расследования также потребуется представить итоговый отчет. Исполнение данного поручения взято под контроль в центральном аппарате ведомства.