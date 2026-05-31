Сезон активности клещей продолжается в Пензенской области

С 30 марта 2026 года в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» начали регистрировать обращения пострадавших от укусов клещей. На данный момент в медицинские учреждения области обратились 826 человек, из которых 270 — дети до 14 лет. Всем пострадавшим были проведены стандартные профилактические мероприятия.

Специалисты Управления продолжают реализовывать планы по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся через клещей. В муниципальных образованиях региона продолжаются акарицидные обработки территорий, где люди наиболее часто проводят время, таких как места массового отдыха, санатории и летние лагеря. Контроль качества этих работ также осуществляется.

На данный момент акарицидными обработками охвачено 306,3875 гектаров на территории 149 объектов, что составляет 87,43% от запланированной площади. В летних лагерях обработано 135,918 гектаров, что составляет 87,05% от запланированной площади на этот сезон. На текущей неделе было обработано 93,743 гектара.

Пензенская область не является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. Вакцинация против этого заболевания рекомендуется лицам, занятым в определенных видах деятельности, таких как гидромелиоративные работы, строительство, заготовка, промысел, геологические изыскания, экспедиции, дератизация, дезинсекция, лесозаготовка, лесоустройство и озеленение, а также тем, кто планирует поездки в неблагополучные регионы.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» проводит исследования клещей на наличие возбудителей боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ), гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) и клещевого энцефалита. На 27 мая 2026 года было исследовано 509 клещей, снятых с людей, и в 104 из них были обнаружены возбудители ИКБ (иксодового клещевого боррелиоза), что составляет 20,4%.

За период с января по апрель 2026 года было диагностировано 6 случаев иксодового клещевого боррелиоза у жителей Бессоновского (2 случая), Пензенского (1 случай), Шемышейского (1 случай) районов и города Пензы (2 случая).