В Доме культуры Камешкирского района начался капитальный ремонт

На данный момент завершены работы по устройству кровли. В настоящее время проводится ремонт фасада и замена инженерных коммуникаций, включая системы отопления, водоснабжения и электроснабжения. Началась отделка внутренних помещений, а в зрительном зале планируется перепланировка.

Все работы выполняются в соответствии с установленным графиком.

В Доме культуры функционируют 23 клубных формирования и любительских объединения. Здесь также находятся Детская школа искусств, где обучаются около 140 детей, и центральная районная библиотека.

Ремонт учреждений культуры проводится в рамках национального проекта «Семья».