В Мордовии 18-летняя девушка пообщалась с мошенниками

По информации пресс-службы УМВД региона, в дежурной части ММО МВД России «Ковылкинский» девушка рассказала полицейским, что несколько дней назад получила сообщение от неизвестного с предложением дополнительного заработка. Вознаграждение ей пообещали за размещение положительных отзывов и лайков товарам на торговой площадке, а также их выкуп.

Выполнив первое задание и отправив скриншоты для подтверждения, девушка увидела пополнение своего виртуального счета на 295 рублей. На следующий день она купила товары на 4 150 рублей, после чего ей начислили 5 275 рублей, которые она успешно обналичила.

Затем девушке стали поступать предложения покупки товаров на более крупные суммы, что она и делала. Когда на её счету накопилась достаточно средств, она попыталась снять их, но не смогла.

«Работодатели» сообщили, что для получения всей суммы нужно выполнить ещё одно задание — внести 68 800 рублей, но и после этого деньги были недоступны для снятия. Для разблокировки счета злоумышленники порекомендовали пополнить его ещё почти на полмиллиона рублей, после чего девушка поняла, что общалась с мошенниками. Причиненный ущерб составил более 255 тысяч рублей.