Пензенские абитуриенты могут подать документы в вуз на Госуслугах

Такие комплексные цифровые сервисы помогает создавать и развивать нацпроект «Экономика данных».

С жизненной ситуацией «Поступление в вуз онлайн» абитуриент может:

Пройти тест по профориентации — на него предлагают обратить внимание уже с 8 класса.

В сервисе «Подбор вузов» найти университет и специальность под свои интересы и баллы ЕГЭ по индивидуальным параметрам: местоположению вуза, наличию общежития и военной кафедры, желаемой форме обучения — очной или заочной.

Сформировать свой цифровой профиль: в личном кабинете можно запросить данные о документах об образовании, индивидуальных достижениях, сведения об инвалидности — потом их не придётся вводить вручную и подтверждать оригиналами при подаче заявления в вуз.

Подать заявление в вуз — на бакалавриат, специалитет или базовое высшее, а также в магистратуру и аспирантуру. При поступлении на бакалавриат, специалитет или базовое высшее можно выбрать до 5 вузов и до 5 направлений в каждом из них, в том числе платное и целевое обучение.

Отслеживать важное: уведомления от вузов, статус заявления на целевое обучение, свои позиции в конкурсных списках на поступление, а также выбирать наиболее интересные для себя вузы из тех, в которые позволяют попасть проходные баллы.

Подать согласие на обучение онлайн. Это можно сделать начиная со статуса заявления «Передано в вуз». Если подано согласие, но по конкурсным спискам вы видите, что не проходите на нужное направление, или ваши приоритеты изменились, можно отозвать согласие и подать его в другой вуз.

Узнать результат поступления: когда вузы выпустят приказы, в личный кабинет на Госуслугах и по электронной почте поступит уведомление о зачислении.

«В этом же разделе можно найти полный список всех сроков приёма документов, записаться к врачу для оформления медсправки или скачать уже имеющуюся, найти ответы на часто задаваемые вопросы. Нам как Министерству цифрового развития особенно приятно, что в сервисе „Подбор вузов“ в отдельный раздел выделены специальности, востребованные в ИТ. Там море профессий, и по каждой расписано — какого уровня образование можно получить, какие нужны экзамены, в каких конкретно вузах есть эта специальность», – пояснили в Минцифры Пензенской области.

К жизненной ситуации «Поступление в вуз онлайн» подключены более 1700 вузов нашей страны. Направить документы для поступления через Госуслуги можно будет уже с 20 июня.

Напоминаем, что результаты ЕГЭ тоже можно запросить на Госуслугах. Для этого участнику экзамена понадобится подтверждённая учётная запись. В строке поиска нужно просто ввести «Результаты ЕГЭ», и Робот Макс поможет найти нужную информацию.