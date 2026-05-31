В Пензенской области продолжают возводить фельдшерско-акушерские пункты

Программа «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021–2030 годы», являющаяся частью национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направлена на обеспечение доступности медицинской помощи для населения.

На этой неделе в селе Надеждино Пензенского района, где проживает около 470 человек, начались работы по установке модульного фельдшерско-акушерского пункта. Главный врач Пензенской районной больницы имени К.А. Карагизова Илья Панюхин отметил, что необходимость строительства нового ФАПа назрела уже давно.

По словам Ильи Панюхина, основная цель заключается в том, чтобы приблизить качественную медицинскую помощь к жителям отдалённых сёл. Новый фельдшерско-акушерский пункт, соответствующий всем стандартам, позволит жителям получать консультации врачей, проходить диспансеризацию, профилактические осмотры и вакцинацию в современных и комфортных условиях.