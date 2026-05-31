Опубликован график перечисления социальных выплат в июне

Отделение СФР по Пензенской области осуществляет регулярные выплаты гражданам в установленные даты, как правило, ежемесячно. Если эти даты выпадают на выходные или праздники, средства поступают заранее — в предыдущий рабочий день.

3 июня будут перечислены единое пособие на детей до 17 лет и беременных женщин, ежемесячная выплата на первого ребенка до 3 лет, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие меры социальной поддержки, ежемесячная выплата из материнского капитала, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих родителей.

Ежемесячная выплата из материнского капитала будет произведена 5 июня.

Ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет для родителей в декрете или работающих родителей поступит 8 июня.

Основные пенсии будут выплачены 5 и 23 июня. Пенсия за 13 число будет перечислена 11 июня.

Отделение СФР по Пензенской области перечисляет все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, пенсии по старости и инвалидности и другие. Зачисление средств на счета граждан происходит не позднее следующего дня, и выплаты осуществляются в течение всего дня.