У жителей Пензенской области осталось две недели на выбор территорий для благоустройства

Осталось всего две недели, чтобы успеть проголосовать за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На данный момент свое мнение выразили около 100 тысяч человек, более 40 тысяч из которых голосовали с помощью волонтеров.

В Пензе наибольшей популярностью пользуется сквер «Дружбы», за его обновление отдали голоса почти 17 тысяч жителей. В тройку лидеров также вошли набережная Арбековских прудов и парк Комсомольский.

В Кузнецке борьбу ведут две территории: детская игровая и спортивная площадка на пересечении улиц Мичурина и Ленина, а также набережная реки Труёв на улице Заводской. Их разделяет всего несколько десятков голосов.

В Колышлее лидирует площадь Комарова, в Засечном – «Засечный парк», в Русском Камешкире – природный источник «Белый ключ», а в Нижнем Ломове – общественная территория Юбилейная арка.

Пензенцы старше 14 лет все еще могут повлиять на развитие своего города или села. Голосование продлится до 12 июня и доступно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через чат-бот «Госуслуги Решаем вместе» в мессенджерах или при поддержке волонтеров.

Это голосование проводится в России с 2021 года и уже привлекло более 98 тысяч участников в текущем году, что превышает прошлогодние показатели.