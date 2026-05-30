Молодые росгвардейцы получили награды в Пензе

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

С начала года в ряды Росгвардии приняли более 50 молодых сотрудников. Олег Мельниченко поблагодарил их за службу и отметил, что за пять месяцев 2026 года они не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов. Благодаря их работе было задержано 165 нарушителей.

Глава региона подчеркнул, что молодые росгвардейцы делают регион безопаснее для всех жителей. Он также отметил, что в области проводится активная работа по подготовке кадров для правоохранительных органов.

Сергей Просяник выразил благодарность ректору за поддержку и создание условий для привлечения молодых специалистов. Он добавил, что совместные усилия помогут сформировать качественный кадровый резерв.

Ректоры высших учебных заведений получили благодарственные письма Росгвардии за вклад в патриотическое воспитание молодежи.