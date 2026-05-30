Олег Мельниченко обозначил приоритеты социально-экономического развития Пензенской области на 2026 год

На заседании правительства Пензенской области обсудили прогноз социально-экономического развития региона на 2026 год. Губернатор Олег Мельниченко заявил, что индекс промышленного производства за первый квартал 2026 года вырос на 4,5%. Регион занял четвертое место в Приволжском федеральном округе и двадцать второе в России.

Мельниченко отметил, что основными двигателями роста стали обрабатывающая промышленность и энергетика. В течение года ожидается увеличение производства в мебельной, фармацевтической, пищевой и перерабатывающей отраслях.

Глава региона указал на снижение индекса промышленного производства по 13 видам экономической деятельности из 20 укрупненных отраслей обрабатывающей промышленности. Это снизило общий оптимизм, и глава региона подчеркнул необходимость детального анализа ситуации.

Производство продукции в сельском хозяйстве увеличилось на 3,9%. В животноводстве прирост составил 8% (131,4 тыс. тонн скота и птицы на убой), 4,3% (116,9 тыс. тонн молока) и 9% (91,4 млн яиц). В растениеводстве планируется достичь среднемноголетних показателей: 2,8 млн тонн зерна, 2,3 млн тонн сахарной свеклы и 630 тыс. тонн масличных культур. Врио заместителя председателя правительства Пензенской области Алмаз Хакимов отметил, что успех будет зависеть от погодных условий.

Экспортные показатели также демонстрируют положительную динамику. Основными партнерами региона являются Казахстан, Беларусь и Китай. Мельниченко призвал активизировать работу с Узбекистаном, Таджикистаном и Казахстаном для расширения поставок пензенской продукции.

Рынок труда региона функционирует при низкой безработице (1,5%), но сохраняется дефицит квалифицированных специалистов. Среднемесячная зарплата в Пензенской области составляет 69 тыс. руб., увеличившись на 13% за январь-февраль 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года.

Губернатор подчеркнул важность сохранения положительной динамики и достижения успехов во всех сферах экономики.