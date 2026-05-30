В Городищенском районе произошло смертельное ДТП

29 мая около 11 часов утра на трассе М-5 «Урал» в Городищенском районе произошло столкновение автомобилей «Форд Фокус» и грузового «Мерседес». В результате аварии погибли водитель и трое пассажиров легкового автомобиля, включая двух детей.

Прокурор Городищенского района Михаил Мартышков посетил место происшествия для координации действий правоохранительных органов.

Прокуратура Городищенского района по поручению прокуратуры региона проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства, причины и условия ДТП. При выявлении нарушений будут приняты соответствующие меры.

Надзорное ведомство также контролирует ход и результаты расследования, проводимого следственными органами по данному факту.