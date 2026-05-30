Губернатор проинформировал командующего Приволжским округом Росгвардии об уникальной пензенской разработке

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Командующий Приволжским округом войск национальной гвардии РФ, награжденный орденом Жукова, выразил благодарность губернатору за поддержку, которую регион оказывает военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции.

Олег Мельниченко подчеркнул, что взаимодействие с управлением Росгвардии является тесным и продуктивным. Он отметил интересный опыт сотрудничества в области развития беспилотных технологий, а также рассказал о проведении первого регионального турнира по гонкам дронов на полигоне.

Губернатор выразил удовлетворение работой Росгвардии по внедрению современных технологий в регионе.

На турнире был представлен первый российский тренажер для подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов. Мельниченко, обращаясь к генерал-полковнику, отметил, что тренажер разработан с учетом опыта, накопленного росгвардейцами, включая их участие в боевых операциях. Он подчеркнул, что большинство современных тренажеров поставляются из-за рубежа. Пензенское предприятие, специализирующееся на производстве авиационных тренажеров, внесло свой вклад в создание этого устройства.

Мельниченко также отметил, что планируется продемонстрировать тренажер в Москве и рассмотреть возможность его использования в учебном процессе для подготовки специалистов в этой области.