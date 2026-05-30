В Пензе проверили готовность детских лагерей к летнему сезону

В Пензе провели проверку готовности загородных детских лагерей к летнему сезону.

В состав комиссии вошли представители администрации, включая председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Владимира Агапова, сотрудников управления по делам ГОЧС, депутатов и полицейских.

Комиссия осмотрела лагеря «Белка» и «Заря» в Светлой Поляне, расположенные рядом с рекой Вядь. Были проверены территории лагерей, жилые корпуса, медицинские блоки, досуговые центры, кухни и столовые. Особое внимание уделялось мерам пожарной безопасности и охране объектов.