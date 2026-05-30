В Пензе ведется подготовка мест отдыха у водоемов к летнему сезону

Начальник управления по делам ГО ЧС города Пензы Алексей Михайлов сообщил, что в купальном сезоне 2026 года в Пензенском районе будут функционировать три пляжа. Они расположены на озере «Красный куст» в микрорайоне Барковка, затон реки Старая Сура в микрорайоне ГПЗ-24 и на базе отдыха «Светлая поляна» у водохранилища на реке Вядя.

Для обеспечения безопасности на водных объектах заключен контракт с ООО «ПК «Октябрьский» на организацию спасательных постов как на официальных пляжах, так и в местах несанкционированного купания.

На данный момент в зонах отдыха установлено более 20 знаков «Купаться запрещено».

Алексей Михайлов провел инструктаж с ответственными лицами по вопросам организации рейдов и составления протоколов по статье 8.2 КоАП Пензенской области.

Летом планируется проведение выездных мероприятий на всех пляжах города. В рейдах будут участвовать сотрудники УМВД России по Пензе, районных администраций, народной дружины, управления по делам ГО ЧС и ГИМС ГУ МЧС России по Пензенской области.

По итогам предыдущих рейдов в 2025 году было составлено 19 протоколов.