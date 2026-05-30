1 июня в Пензе начнут укладывать асфальт на проспекте Строителей

С приходом тепла в Пензе были завершены работы на улицах Клары Цеткин (с переходом на Долгорукова) и Львовской. На завершающем этапе находятся улицы Тиражная, Литвинова Поляна и проезд Литвинова.

Сейчас сотрудники МБУ «Пензавтодор» сосредоточились на проспекте Строителей. Завершается фрезерование участка от путепровода 8 Марта до торгового центра «Олимп». На объекте полностью обновлены ливнеприемные колодцы, заменены основания и бетонные кольца. До конца недели планируется установить бортовой камень в направлении из центра.

С 1 июня начнется укладка нижнего слоя асфальтобетона, что может вызвать временные затруднения в движении транспорта. Для минимизации помех, МБУ «Пензавтодор» будет проводить работы по асфальтированию с 06:00 до 10:00 по направлению из центра и с 10:00 до 16:00 по направлению в центр.

Олег Денисов отметил, что это позволит жителям более комфортно добираться до работы в час пик и быстрее возвращаться домой вечером.

Полностью дорогу перекрывать не планируется. Оставлять открытыми будут одну-полторы полосы для движения.