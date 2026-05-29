Екатерина Проворнова: Пензенцы съели рекордное количество окрошки в мае

Прошедший май ознаменовался в Пензе небывалой жарой, с температурами, более характерными для пика лета, и лишь к концу месяца пришло долгожданное похолодание. Эти погодные условия вызвали ощутимый всплеск спроса на охлаждающие блюда и напитки. Безусловным фаворитом среди них стала любимая многими окрошка. Согласно информации от одной из сетей магазинов с широкой линейкой готовых блюд, за этот период жители региона употребили рекордное количество холодного супа.

"В нашей сети значительно возрос интерес к окрошке – этому традиционному летнему блюду, – поделилась Екатерина Проворнова, шеф-повар сети. – По нашим расчетам, за май пензенцы суммарно съели более двадцати тонн окрошки. Это рекорд".

Екатерина Проворнова также пояснила, что жителям предлагалось два варианта блюда: полностью готовая окрошка, уже заправленная квасом, и "конструктор" – полуфабрикат, который можно было заправить по личному вкусу. Любопытно, что именно второй вариант, то есть незаправленная заготовка, пользовался чуть большей популярностью, чем готовый продукт, что подчеркивает желание горожан самостоятельно регулировать вкус.

Помимо знаменитой окрошки, в жаркие дни очень востребованными оказались и другие прохладительные, богатые витаминами напитки. Спрос на морсы, такие как мохито, облепиха или черная смородина, был чрезвычайно высоким. Не меньшую актуальность приобрели и готовые салаты, включая фруктовые ассорти, где сочные кусочки уже очищены и нарезаны, что экономит время и силы.

Екатерина Проворнова добавила, что летнее меню будет доступно посетителям до завершения теплого сезона. А тем временем пензенцев ожидает новый гастрономический сюрприз: шеф-повара сети находятся на финальной стадии проработки деталей обновленного меню, которое будет посвящено изыскам средиземноморской кухни.