Олег Мельниченко и Азат Халилов провели рабочую встречу

Олег Мельниченко приветствовал Азата Халилова, отметив активное сотрудничество с «Опорой России» для поддержки предпринимателей. Малый и средний бизнес региона играют ключевую роль в экономике, внося более 35% в валовой продукт, что ставит Пензенскую область на первое место в ПФО и шестое в России.

По состоянию на январь-апрель 2026 года в регионе зарегистрировано более 49 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 1,6 тысячи (3,5%) больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Губернатор подчеркнул важность социальных контрактов, которые помогают людям выйти из трудных жизненных ситуаций и стать предпринимателями, создавая рабочие места для других. В сфере малого и среднего бизнеса занято около 235 тысяч жителей области, что способствует устойчивости региональной экономики.

Азат Халилов отметил, что глава региона высоко оценивает значение малого и среднего бизнеса. За последние пять лет региональное отделение «Опоры России» получило поддержку и успешно реализует проекты.

Первый вице-президент «Опоры России» сообщил, что организация объединяет более 400 тысяч предпринимателей и имеет отделения во всех регионах страны, включая 40 международных представительств.

Халилов подчеркнул, что «Опора России» активно занимается экспертной деятельностью, предоставляя консультации и поддержку по различным направлениям, которые могут быть полезны на региональном уровне.

Организация также оказывает содействие в проведении бизнес-форумов и реализации социально значимых проектов, включая помощь участникам СВО и их семьям в открытии собственного дела.

Олег Мельниченко выразил благодарность «Опоре России» за помощь военнослужащим и жителям подшефных территорий региона — Токмакского и Пологовского районов Запорожской области.