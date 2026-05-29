Прошла стратегическая сессия «Пензенская область 2035: стратегия развития в новых условиях»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Мероприятие включало образовательные площадки, секции по развитию производственного бизнеса, агропромышленного комплекса и новых индустрий, а также тренинги и мастер-классы. Предприниматели Пензенской области получили возможность напрямую обсудить с главой региона вопросы, касающиеся развития малого и среднего бизнеса.

Глава региона Олег Мельниченко отметил, что стратегическая сессия является платформой для диалога между бизнесом и органами власти. По его словам, совместные инициативы будут способствовать развитию бизнеса и сохранению рабочих мест. Губернатор выразил благодарность всем активным участникам.

Участники форума предложили укрепить материальную базу профессиональных образовательных учреждений, чтобы молодежь не уезжала учиться в другие регионы. Также было предложено расширить участие региональных компаний в международных выставках и создать единый интернет-портал для коммуникации представителей крупного, малого и среднего бизнеса, что будет способствовать развитию производственной кооперации.

Губернатор поддержал идею о подготовке кадров для бизнеса и целевых наборах. Он подчеркнул, что работа по профильному обучению для промышленных и аграрных предприятий уже налажена. В рамках федерального проекта «Профессионалитет» укрепляется база средних профессиональных учебных заведений, ремонтируются общежития. Губернатор также отметил, что если «Опора России» возьмет на себя сбор информации о потребностях бизнеса в кадрах, техникумы и колледжи будут закреплены за базовыми предприятиями.

Мельниченко поддержал идею создания специализированного бизнес-портала, который облегчит жизнь предпринимателям, предоставляя всю необходимую информацию. Также он одобрил предложение о создании Ассоциации переработчиков Пензенской области, что, по его мнению, приведет к увеличению добавленной стоимости и экономическому эффекту, если переработка регионального производства достигнет 70 процентов.