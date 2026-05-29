Олег Мельниченко наградил пензенских бизнесменов за вклад в развитие региона

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области.

Губернатор подчеркнул активность и преданность бизнесменов родному краю.

Олег Мельниченко поблагодарил участников форума за их труд, энергию и креативность. По его словам, предприниматели не только обеспечивают свои семьи, но и создают рабочие места для тысяч людей. Он также отметил, что малый и средний бизнес активно реагирует на изменения рынка и вносит значительный вклад в экономику.

Глава региона подчеркнул, что малый и средний бизнес сыграл ключевую роль в преодолении экономических трудностей, вызванных санкциями.

Мельниченко отметил, что благодаря предпринимателям была разработана новая продукция и открыты новые рынки. Параллельный импорт также активно развивался благодаря их деятельности.

«Вы большие молодцы, – добавил он. – Отдельная благодарность за ту работу, которую проводите для обеспечения крепкого тыла и помощи нашим ребятам, участвующим в СВО. В бизнес идут только смелые и ответственные люди. Желаю вам, вашим работникам и деловым партнерам всего самого лучшего!».