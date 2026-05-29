В Пензе впервые прошли соревнования по гонкам дронов

На полигоне управления Росгвардии по Пензенской области прошли соревнования по гонкам дронов, организованные при поддержке правительства региона и местного отделения партии «Единая Россия». В турнире приняли участие сотрудники ОМОН и СОБР, бойцы отряда «Тигр», а также активисты «Молодой гвардии Единой России».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отметил важность навыков работы с беспилотниками в современных условиях. Он подчеркнул, что быстрое и точное управление дронами может спасти жизни и приблизить победу. Мельниченко также заявил о поддержке развития технологических кружков и лабораторий в регионе.

Врио начальника управления Росгвардии по Пензенской области Павел Пучков приветствовал участников и пожелал им успехов. Соревнования включали виртуальные тренировки на симуляторе и реальные полеты. Кульминацией стал этап «дуэли дронов».

Победители турнира получили ценные призы, кубки, медали и грамоты. На полигоне губернатору представили первый отечественный тренажер для управления дронами, разработанный пензенским предприятием.

Представители компании-производителя отметили, что это уникальный российский проект, включающий симулятор полета, учебный класс и теоретический курс. Мельниченко одобрил разработку и предложил показать тренажер в Москве для дальнейшего развития.