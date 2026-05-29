В Мордовии завершено расследование дела о нападении на сотрудника транспортной полиции

Центральный МСУТ СК России завершил расследование уголовного дела против 29-летнего мужчины из Самарской области, которого обвиняют в нападении на представителя власти. Обвиняемому инкриминируют часть 1 статьи 318 УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина, будучи пьяным, нарушал порядок в поезде. Сотрудники транспортной полиции задержали его и доставили в дежурную часть на станции Рузаевка. Мужчина отказался подчиняться требованиям полиции и применил насилие к одному из стражей порядка.

Дело направлено в суд.