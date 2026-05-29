Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 мая 2026 6:43

В Мордовии завершено расследование дела о нападении на сотрудника транспортной полиции

Мужчина устроил пьяный дебош в поезде
Анна ЧЕРНАЯ
Фото: Центральное МСУТ СК России.

Фото: Центральное МСУТ СК России.

Центральный МСУТ СК России завершил расследование уголовного дела против 29-летнего мужчины из Самарской области, которого обвиняют в нападении на представителя власти. Обвиняемому инкриминируют часть 1 статьи 318 УК РФ.

По данным следствия, в апреле 2026 года мужчина, будучи пьяным, нарушал порядок в поезде. Сотрудники транспортной полиции задержали его и доставили в дежурную часть на станции Рузаевка. Мужчина отказался подчиняться требованиям полиции и применил насилие к одному из стражей порядка.

Дело направлено в суд.