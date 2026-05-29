Лучшего токаря России выберут в Пензе

В Пензенской области состязания пройдут в пяти номинациях: «Сварщик», «Повар», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры», «Механизатор» и «Токарь». Цель мероприятия – найти лучших специалистов, раскрыть их потенциал и повысить престиж рабочих профессий.

Врио министра экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин сообщил, что осенью 2026 года регион вновь примет конкурс «Лучший по профессии» в номинации «Токарь». В 2024 году на пензенской земле уже проходили соревнования среди лучших токарей страны.

По словам Трялина, соревнования по токарному мастерству будут организованы на площадке станкостроительного завода, соответствующего всем необходимым требованиям и имеющего хорошую материальную базу. 24 июля состоится региональный этап, а федеральный пройдёт 4 сентября.

Первый заместитель генерального директора предприятия Михаил Антонов отметил, что в 2026 году были повышены требования к участникам: стаж должен составлять не менее трёх лет, а разряд – не ниже четвёртого.

Антонов добавил, что практическая часть конкурса будет проходить на станках пензенского производства серии СТ16К20. Все участники смогут заранее потренироваться на этих станках, чтобы обеспечить равные условия. Оценка будет проводиться по четырём видам механической обработки. Также предусмотрена теоретическая часть, которая включает не только тестирование, но и устные разборы конкретных кейсов.

Ожидается, что в соревнованиях примут участие 22 специалиста, что на четыре человека больше, чем в 2024 году. Победитель федерального этапа получит приз в один миллион рублей и подарок от компании «СтанкоМашСтрой» – станок, на котором он выполнит практические конкурсные задания.