В Кузнецке полицейские могут задержать собственника охранной организации

Уголовные дела возбуждены на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ региона.

По данным следствия, в 2024–2025 годах частной охранной организацией с двумя образовательными и одним лечебным учреждениями, находящимися на территории города Кузнецка и Кузнецкого района, заключены контракты на оказание услуг по охране. Подозреваемый достоверно знал, что охранная организация не сможет организовать надлежащее исполнение контрактов, поскольку в штате отсутствовало необходимое количество квалифицированных сотрудников, прошедших специальное обучение.

Введя в заблуждение руководство учреждений относительно качества предоставленных услуг, подозреваемый после поступления на расчетный счет частной охранной организации денежных средств в счет оплаты по контрактам, похитил из них в общей сложности более 1,7 млн рублей.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и иных лиц, причастных к совершению мошеннических действий.